بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب بعد مشاهدة زفاف الأمير هاري مع زوجته

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ساخر يعرض رد فعل شاب شاهد زواج الأمير هاري بصحبة زوجته.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يعرض الفرق بين زواجه وزواج الأمير واصفا نفسه أنه ” صارف ومكلف ” بعد أن أخذت زوجته تشير لما فعله الأمير من أجل عروسه والنظرات الرومانسية التي أمطرها بها، وعلق الشاب أيضا على عدم وضع العروس للمكياج وظهورها بشكل أنيق مشيرا إلى أنه لم يعرف زوجته في بداية الأمر بسبب المكياج.