بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب بعد مشاهدة زفاف الأمير هاري مع زوجته
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ساخر يعرض رد فعل شاب شاهد زواج الأمير هاري بصحبة زوجته.
وظهر الشاب في الفيديو وهو يعرض الفرق بين زواجه وزواج الأمير واصفا نفسه أنه ” صارف ومكلف ” بعد أن أخذت زوجته تشير لما فعله الأمير من أجل عروسه والنظرات الرومانسية التي أمطرها بها، وعلق الشاب أيضا على عدم وضع العروس للمكياج وظهورها بشكل أنيق مشيرا إلى أنه لم يعرف زوجته في بداية الأمر بسبب المكياج.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3189 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47382 ] نشر منذ 1 ساعة
خونه لعنهم الله ……
,, ولكن اهل الخيانه لاتصفو بينهم .. سينكبون بعضهم في اول فرصه تحصل لهذا على هذاك ,,
,, لأنه مابني على باطل فهو باطل ,, ولن يدوم ,,