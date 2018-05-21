مسؤول تركي: أردوغان فقد وعيه السياسي ودخل في نفق مظلم

أنقرة(صدى):

يبدو أن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان انشغل كثيرًا بشؤون الدول العربية، مما دفعه في الناهية إلى الدخول في نفق مظلم وارتكاب الأخطاء الفادحة التي باتت تهدد فوزه في الانتخابات .

وفي هذا السياق شن نائب رئيس الوزراء التركي السابق عبد اللطيف شينير هجومًا على ” اردوغان ” ، لافتًا إلى أنه سيفعل أي شيء وكل شيء للبقاء في السلطة.

وقال ” شينير ” في تصريحات له : ” إن أردوغان إنسان يرى لنفسه أولوية في حساباته السياسية قبل أي شيء إذ أنه يدير الشؤون السياسية وفقًا لأولوياته الشخصية ويسعى للحصول على النتائج وفقًا لذلك لا يضع ضمن خياراته إمكانية خسارة السلطة. وقد يفعل أي شيء من أجل عدم التفريط في السلطة ” .

وتابع : ” لكن السيد أردوغان ليس أردوغان الذي كان موجودًا في السنوات الأخيرة؛ لأنه بدأ القيام بأعمال مخالفة لما كان عليه حزب العدالة والتنمية أثناء تأسيسه وبدأ الدخول في النفق المظلم، ويرتكب أخطاء فادحة في الداخل والخارج ” .

وأشار إلى أن الرئيس التركي فقد وعيه السياسي، مؤكدًا على أن الأخطاء التي ارتكبها سواء في سياسته الداخلية المتمثلة في قمع المعارضة والسياسة الاقتصادية الخاطئة قد تسبب بخسارته في الانتخابات.

وكان أردوغان الأونة الأخيرة تعرض إلى رفض واسع من قبل الشعب التركي والمعارضين المطالبين برحيله؛ على خلفية سقوط أقنعته والتأكد من متاجرته بالقضية الفلسطينة لمجرد كسب تعاطفهم، بالإضافة لاستغلاله للشعارات الدينية لتوسيع نفوذه.