دياز في القاهرة لقيادة الأهلي المصري

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن رامون دياز بات على بعد خطوات قليلة من قيادة الأهلي المصري؛ ليكون خلفًا للمصري حسام البدري.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر من إدارة القلعة الحمراء، أن دياز من المقرر أن يكون في القاهرة اليوم الأحد؛ تمهيدًا للتوقيع مع الأهلي.

وقالت المصادر إن التعاقد مع دياز مدرب الهلال السابق، سيمتد إلى موسمين، حيث اتفقا الطرفين على التفاصيل؛ وسيتم الإعلان رسميا خلال ساعات.

ومن المقرر أن يدرب دياز الأهلي مقابل 300 ألف دولار شهرياً، بالإضافة لتواجد نجله مساعداً في الجهاز الفني، ومدرب أحمال ومحلل فني”.