دياز في القاهرة لقيادة الأهلي المصري
يبدو أن رامون دياز بات على بعد خطوات قليلة من قيادة الأهلي المصري؛ ليكون خلفًا للمصري حسام البدري.
وفي هذا السياق أوضحت مصادر من إدارة القلعة الحمراء، أن دياز من المقرر أن يكون في القاهرة اليوم الأحد؛ تمهيدًا للتوقيع مع الأهلي.
وقالت المصادر إن التعاقد مع دياز مدرب الهلال السابق، سيمتد إلى موسمين، حيث اتفقا الطرفين على التفاصيل؛ وسيتم الإعلان رسميا خلال ساعات.
ومن المقرر أن يدرب دياز الأهلي مقابل 300 ألف دولار شهرياً، بالإضافة لتواجد نجله مساعداً في الجهاز الفني، ومدرب أحمال ومحلل فني”.
فهد[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 23 دقيقة
ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي المصري نادي عريق ويحتاج قيادة قوية في الملعب وامامه بطولة صعبة في دوري ابطال افريقيا
نهى[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 22 دقيقة
ان شاء الله يكون على قدر المسئولية