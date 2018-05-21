الهلال الأحمر تكشف تفاصيل حادث مروع بفيفاء

تركي السالم(صدى):

كشفت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الأحد، تفاصيل حادث ” مروع ” ، على طريق ١٢ باتجاه فيفاء بالقرب من منتزه الدفرة.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلّقت، مساء اليوم الأحد، عند الساعة ٥.٢٩ بلاغًا عن حادث انقلاب سيارة على طريق ١٢ باتجاه فيفاء بالقرب من منتزه الدفره.

وأضاف أنهم وجدوا ٦ حالات منها ٥ حالات متوفية، وحالة إصابتها خطيرة، تم التعامل مع الإصابة الحرجة بتقديم الخدمة الإسعافية لها من تثبيت وإيقاف النزيف ونقلها إلى مستشفى فيفا العام، فيما نقلت 5 الحالات المتوفية عن طريق فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني إلى المستشفى.

اقرأ ايضًا: وفيات في حادث مروري بجازان