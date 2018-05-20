بالفيديو.. العاهل الأردني يفطر مع دورية للشرطة بعفوية في الشارع

عمان(صدى):

وثق فيديو لحظة تقاسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإفطار مع بعض رجال الشرطة التابعين لدورية في منطقة صويلح بعمان.

وأظهر الفيديو تناول العاهل الأردني الفطار بعد أذان المغرب؛ وذلك أثناء وقوفه مهعهم حيث كان يتحدث إليهم بطريقة ودية.

وتفاعل المغردين عبر منصة ” تويتر ” ، مع الفيديو وطريقة العاهل الأردني التي اعتبرها البعض أنها ودية وتدل على التواضع.