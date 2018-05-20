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بالفيديو.. العاهل الأردني يفطر مع دورية للشرطة بعفوية في الشارع

بالفيديو.. العاهل الأردني يفطر مع دورية للشرطة بعفوية في الشارع
عمان(صدى):

وثق فيديو لحظة تقاسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإفطار مع بعض رجال الشرطة التابعين لدورية في منطقة صويلح بعمان.

وأظهر الفيديو تناول العاهل الأردني الفطار بعد أذان المغرب؛ وذلك أثناء وقوفه مهعهم حيث كان يتحدث إليهم بطريقة ودية.

وتفاعل المغردين عبر منصة ” تويتر ” ، مع الفيديو وطريقة العاهل الأردني التي اعتبرها البعض أنها ودية وتدل على التواضع.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1081 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا زمان مضى….
تذكرت الشيخ شليويح الأول كان يفطر قبنه أريش وفطير مشلتت مع الرعيان
….

[ عدد التعليقات: 47369 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاه الله خير وبارك فيه ,, آمين ,,

,, موفقين خير ، الى الأمام ,,

[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 1 ساعة

التواضع سمة نبينا عليه افضل الصلاة والسلام فمن نحن لنتكبر اللهم اجعلنا من المتواضعين

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 25 دقيقة

مسوي فيها متواضع

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