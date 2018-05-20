بالفيديو.. العاهل الأردني يفطر مع دورية للشرطة بعفوية في الشارع
وثق فيديو لحظة تقاسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإفطار مع بعض رجال الشرطة التابعين لدورية في منطقة صويلح بعمان.
وأظهر الفيديو تناول العاهل الأردني الفطار بعد أذان المغرب؛ وذلك أثناء وقوفه مهعهم حيث كان يتحدث إليهم بطريقة ودية.
وتفاعل المغردين عبر منصة ” تويتر ” ، مع الفيديو وطريقة العاهل الأردني التي اعتبرها البعض أنها ودية وتدل على التواضع.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1081 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا زمان مضى….
تذكرت الشيخ شليويح الأول كان يفطر قبنه أريش وفطير مشلتت مع الرعيان
….
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47369 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير وبارك فيه ,, آمين ,,
,, موفقين خير ، الى الأمام ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28712 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ىحلوا
فهد[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 1 ساعة
التواضع سمة نبينا عليه افضل الصلاة والسلام فمن نحن لنتكبر اللهم اجعلنا من المتواضعين
فهمان[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 25 دقيقة
مسوي فيها متواضع