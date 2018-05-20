” صحة مكة ” تكشف حقيقة مطالبة بنجلاديشي بتعويض 75 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

كشفت صحة مكة، اليوم الأحد، بعض المعلومات الخاصة بواقعة اتهام أحد المقيمن بالمملكة، تجاهل أحد المستشفيات ” قبول بطاقة التأمين الصحي لوالده ” ، ومطالبته بمبلغ تجاوز الـ 75 ألف ريال كتعويض، وذلك قبل أن يتوفى بالمستشفى نفسها.

أكد ” حمد بن فيحان العتيبي ” المتحدث الرسمي باسم صحة مكة، أن المتوفي – رحمه الله – أُدخل المستشفى بتاريخ 11/4/2018 وكان يعاني من التهاب رئوي حاد وكانت بطاقة التأمين التي أحضرها منتهية الصلاحية، ووفقاً للإجراءات المتبعة في نظام التأمين الطبي في مثل هذه الحالة فقد تم إبلاغه أنه سيكون تحت بند العلاج كاش” المدفوع ” .

وأشار ” المتحدث ” ، إلى أنه بعد ستة أيام من تنويمه بتاريخ ” 17/4/2018 ” أحضر بطاقة تأمين جديدة، وبالتالي حسب قانون التأمين لا يتم رفع المعاملة ببطاقة التأمين الجديدة لأن تاريخ بداية صلاحية البطاقة بعد تنويمه،

وعلى صعيد أخر قال ابن المتوفي، إن والدي تعرض إلى وعكة صحية مطلع شهر أربعة من العام الميلادي الجاري أدخل على إثرها أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، حيث لم يطلب المستشفى بطاقة التأمين الصحي وقت الدخول، على الرغم من وجود بطاقة صحية لوالدي – رحمه الله – سارية المفعول ” .

واستطرد ” ابن المتوفي ” ، بعد عشرين يومًا، توفي والدي بسبب التهاب رئوي حاد، في ذات المستشفى وأنني تفاجأت بعد دفن والدي بأيام برسالة من المستشفى تطالبني بسداد 75 ألف ريال، وسرعة مراجعة الموارد الذاتية في المستشفى خلال عشرة أيام قبل الرفع للجهات المعنية.