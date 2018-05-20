بحضور نجوم الاعلام والفن والملاعب: افتتاح بطولة وزارة الخارجيه الرمضانية

خالد البر(صدى):

تحت رعاية السفير سلطان السلطان مدير الموارد البشرية بوزارة الخارجية وبحضور نخبة من نجوم الاعلام الرياضي والفن والشعر افتتحت مساء السبت بطولة وزارة الخارجية في نسختها التاسعة على ملاعب اسكان وزارة الخارجية.

و جمعت المباراة الافتتاحية بين فريقي ( ار بي ام ) وفريق وزارة الخارجية و انتهت بتعادل الفريقين بسبعة اهداف لكل منهما.

يذكر ان فريق ( ار بي ام ) مرشح كبير للفوز بلقب الموسم التاسع لما يضمه من كوكبة من نجوم الكرة السعودية يتقدمهم عبده عطيف وعبداللطيف الغنام وعبدالعزيز الدوسري وبإشراف فني من المدرب عبدالرحمن المرزوق.

و اكد سعادة السفير السلطان ان البطولة تشهد حضور جماهيري كبير خصوصا مع مشاركة لاعبين مميزين مما يدعم هذه البطوله متمنيا التوفيق لجميع الفرق.