بالفيديو.. عمالة تثير الجدل بعد إعدادها الطعام بطريقة مثيرة للاشمئزاز في جدة
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد عدد من الباعة وهم يقومون بعمل لقيمات بشكل مقزز في جدة، حيث طالب العديد بضرورة تكثيف الرقابة على تلك المطاعم لأنها تقدم الأطعمة للصائمين.
وظهر في مقطع ال فيديو سوء عملية إعداد الأطعمة في أجواء مكشوفة وغير صالحة وكذلك عدم لبس الباعة قفازات.
تركي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 19 دقيقة
وين مراقبة الصحة لهاذولا الناس
فهد[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 16 دقيقة
ما يتقوا الله في الناس اللي تاكل شو ها الطريقة
خلود[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله وكيلكم تعرفوا قيمة النساء اللي تطبخ هههههههههههههههه