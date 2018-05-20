بالفيديو.. عمالة تثير الجدل بعد إعدادها الطعام بطريقة مثيرة للاشمئزاز في جدة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد عدد من الباعة وهم يقومون بعمل لقيمات بشكل مقزز في جدة، حيث طالب العديد بضرورة تكثيف الرقابة على تلك المطاعم لأنها تقدم الأطعمة للصائمين.

وظهر في مقطع ال فيديو سوء عملية إعداد الأطعمة في أجواء مكشوفة وغير صالحة وكذلك عدم لبس الباعة قفازات.