مرتضى منصور يفضح رامز جلال: ” هعلقه من رجله “
كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اليوم الاحد، أنه لن يسمح لرامز جلال باستضافته في برامج المقالب التي يقوم بها في رمضان.
وقال ” منصور ” خلال استضافته في برنامج إذاعي : ” هعلق رامز جلال من رجله أمام منزله، إذا فكر أو عرض عليه التصوير في برنامجه ” .
وأضاف: ” رامز يعلم تماما ماذا سيحدث له إذا فكر في استدعائي للبرنامج.. ما يحدث كله تمثيل، جميع من يظهروا مع رامز في برنامجه على علم بما يحدث ” .
السعودي[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 28 دقيقة
هو صادق كله تمثيل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 22 دقيقة
وقال ” منصور ” خلال استضافته في برنامج إذاعي : ” هعلق رامز جلال من رجله أمام منزله،…
كفوا يا منصور … انت من اليوم محماس مصر قول وفعل…
ولك مني بعد ما تعلقه اني اجيب ابو صطيف ومعه شواية جاج عشان يسويه شاورما كوشري بتلوا شوربة كوارع بالأرانب