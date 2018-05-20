مرتضى منصور يفضح رامز جلال: ” هعلقه من رجله “

القاهرة(صدى):

كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اليوم الاحد، أنه لن يسمح لرامز جلال باستضافته في برامج المقالب التي يقوم بها في رمضان.

وقال ” منصور ” خلال استضافته في برنامج إذاعي : ” هعلق رامز جلال من رجله أمام منزله، إذا فكر أو عرض عليه التصوير في برنامجه ” .

وأضاف: ” رامز يعلم تماما ماذا سيحدث له إذا فكر في استدعائي للبرنامج.. ما يحدث كله تمثيل، جميع من يظهروا مع رامز في برنامجه على علم بما يحدث ” .