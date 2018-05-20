مكتبة جرير توضح حقيقة المسابقة الرمضانية
أوضحت مكتبة جرير أن المسابقة المنتشرة بعنوان مسابقة جرير الرمضانية لم تصدر منها ولا تتبع لها وإنما لجهات مشبوهة لجمع المعلومات، مؤكدة عدم صحة تلك المسابقة والرابط المرفق بالرسالة.
ويشار إلى أن الرسائل التي تروج إلى عمليات فوز ومسابقات تهدف فقط إلى جمع معلومات عن المستخدمين وهو ما حذر منه مختصون.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 44 دقيقة
ابك وليه ما تشكون الي انتحل شركتكم يادلوخ
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 41 دقيقة
المحقق نجر عنده علم ثاني…. وش تتوقعونه…؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47355 ] نشر منذ 34 دقيقة
انا اتوقع ان الشيخ المحقق نجر راح يجيب التايهه ,,
,, ونصفق باالخمس على الخمس ,,