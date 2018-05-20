مكتبة جرير توضح حقيقة المسابقة الرمضانية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مكتبة جرير أن المسابقة المنتشرة بعنوان مسابقة جرير الرمضانية لم تصدر منها ولا تتبع لها وإنما لجهات مشبوهة لجمع المعلومات، مؤكدة عدم صحة تلك المسابقة والرابط المرفق بالرسالة.

ويشار إلى أن الرسائل التي تروج إلى عمليات فوز ومسابقات تهدف فقط إلى جمع معلومات عن المستخدمين وهو ما حذر منه مختصون.