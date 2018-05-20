شؤون الحرمين توضح تفاصيل سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام
أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا حول سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام .
وقالت الرئاسة في بيانها التوضيحي : ” تود الرئاسة أن توضح أنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد حدث انحراف بذراع رافعه صغيرة متحركة ( وانش ) عن مسارها وسقوطها بسبب حمولة زائده في منطقه عمل معزولة بالقرب من باب 160 بالتوسعة السعودية الثالثة من الخارج ” .
وأكدت على أنه لم تسجل أي إصابات، سوى إصابة السائق بإصابات طفيفة.
أقرأ أيضًا:
طلال[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحمدلله رب العالمين
أتمني أن تُحل مشاكل رواتبنا والله أصبحنا مثل الشحاتين كثير مايجد قوت يومه نعمل ولا ندري متى تنزل رواتبنا أوشكنا ننهي الشهر الثالث بدون رواتب
ياااااارب أحد يحس فينا