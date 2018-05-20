شؤون الحرمين توضح تفاصيل سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا حول سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام .

وقالت الرئاسة في بيانها التوضيحي : ” تود الرئاسة أن توضح أنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد حدث انحراف بذراع رافعه صغيرة متحركة ( وانش ) عن مسارها وسقوطها بسبب حمولة زائده في منطقه عمل معزولة بالقرب من باب 160 بالتوسعة السعودية الثالثة من الخارج ” .

وأكدت على أنه لم تسجل أي إصابات، سوى إصابة السائق بإصابات طفيفة.

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