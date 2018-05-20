” غرفة فض المنازعات ” تصدر 5 قرارات جديدة

ماجد محمد(صدى):

أصدرت غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، 5 قرارات جديدة.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، تفاصيل الـ 5 قرارت والتي جاءت كالتالي:

عدم قبول دعوى المدعي بدر بن عادل الخميس ضد نادي التعاون، وإلزامه بدفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره5,000 ريال.

إلزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ 5,734,000ريال و5,000 ريال للمدعي سلمان بن أحمد الصبياني، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 286,700 ريال والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

إلزام نادي الطائي بدفع مبلغ175,000 ريال و5,000 ريال للمدعي أحمد بن تركي التركي، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 8,750 ريال.

إلزام نادي الوحدة بدفع مبلغ 641,250ريال للمدعي عبدالرحمن بن إبراهيم السعيد، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 32,062 ريال

إلزام نادي النهضة بدفع مبلغ 80,000 ريال و5,000 ريال للمدعي عبدالله بن إبراهيم السلمان، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 4,000 ريال.