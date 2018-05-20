العفو عن 22 سجين بالمدينة تنفيذًا لتعليمات خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة سجن محافظة بدر، التابعة لمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح 22 نزيلا ضمن الدفعة الأولى من العفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” – حفظه الله-.

وأكدت ” الإدارة ” ، أنها عقدت لجان العفو بمحافظة بدر، عدد من الاجتماعات لدراسة ملفات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي بشهر رمضان لهذا العام.

وأشارت ” الإدارة ” ، إلي أن العفو شمل 22 نزيلا ضمن الدفعة الأولى بمحافظة بدر الذين استفادوا من تعليمات العفو الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٩، ولاتزال لجان العفو تواصل أعمالها بشكل يومي ومستمر لاستكمال دراسة ملفات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكي الكريم.

وعبر عدد من ” السجناء ” ، المفرج عنهم عن امتنانهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ” الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” ، وولي عهده الأمين الأمير ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” -حفظهما الله- ، على اللفتة غير المستغربة من القيادة الحكيمة والتي تحرص دائما على رعاية أبناء وطنها.