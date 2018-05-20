مواد كيماوية تحول مستحضرات التجميل لمنتجات سامة

نورة الشهري(صدى):

ربما لا تنتبه أو لا تعلم كثير من السيدات أن بعض مستحضرات العناية بالبشرة والشعر تحتوي على بعض المواد الكيماوية التي تتسم بخطورتها على الصحة.

ونقدم فيما يلي قائمة بـ 7 مواد كيميائية يجب الانتباه إليها وتلافي التعرض لها تماماً :

مادة البارابين: تعد المادة الحافظة الأكثر استخداماً في مستحضرات التجميل، وثبت أنها تخترق البشرة وتتداخل مع الهرمونات وثبت وجودها بالأورام الموجودة لدى 100 في المئة من المصابات بسرطان الثدي.

مادة الفثالات: تستخدم بغرض الحفاظ على نعومة مستحضرات التجميل، وأثبتت البحوث أنها تتراكم في الخلايا البشرية وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان والعيوب الإنجابية.

مادة الفورمالديهايد: تستخدم كمادة حافظة لكثير من مستحضرات التجميل، وهي مصنفة على أنها مادة مسببة للسرطان، كما ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري، الاكتئاب، الأرق و اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

حمض ثنائي أمين إيثيلين رباعي حمض الأسيتيك: يستخدم كمادة حافظة في العديد من منتجات العناية بالبشرة، صابون الحمام، الشامبوهات، منعمات الشعر، أصباغ الشعر، وثبت أنه يسبب أضراراً متعلقة بالإنجاب، وعجزاً بالأجنة وتلفاً بالكلي.

مادة البروبيلين غليكول: أظهرت الدراسات البحثية أن تلك المادة تتسبب في حدوث التهابات بالجلد، تحول بأغشية الخلايا ومنع أي تحسن فيما يتعلق بنمو الجلد.

مادة التولوين: تبين أنها تُحدِث تهيج شديد بالبشرة والرئتين وتتسبب كذلك في حدوث تلف بالجهاز العصبي المركزي والكلى والكبد.

مادة التلك: يعتقد كثير من الخبراء أنها مادة مسببة للسرطان، والمشكلة هي أنها تدخل في تكوين مستحضرات الأطفال، الغسول، ظلال العين، كريمات الأساس، أحمر الشفاه ومزيلات العرق.