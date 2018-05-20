مواد كيماوية تحول مستحضرات التجميل لمنتجات سامة
ربما لا تنتبه أو لا تعلم كثير من السيدات أن بعض مستحضرات العناية بالبشرة والشعر تحتوي على بعض المواد الكيماوية التي تتسم بخطورتها على الصحة.
ونقدم فيما يلي قائمة بـ 7 مواد كيميائية يجب الانتباه إليها وتلافي التعرض لها تماماً :
مادة البارابين: تعد المادة الحافظة الأكثر استخداماً في مستحضرات التجميل، وثبت أنها تخترق البشرة وتتداخل مع الهرمونات وثبت وجودها بالأورام الموجودة لدى 100 في المئة من المصابات بسرطان الثدي.
مادة الفثالات: تستخدم بغرض الحفاظ على نعومة مستحضرات التجميل، وأثبتت البحوث أنها تتراكم في الخلايا البشرية وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان والعيوب الإنجابية.
مادة الفورمالديهايد: تستخدم كمادة حافظة لكثير من مستحضرات التجميل، وهي مصنفة على أنها مادة مسببة للسرطان، كما ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري، الاكتئاب، الأرق و اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
حمض ثنائي أمين إيثيلين رباعي حمض الأسيتيك: يستخدم كمادة حافظة في العديد من منتجات العناية بالبشرة، صابون الحمام، الشامبوهات، منعمات الشعر، أصباغ الشعر، وثبت أنه يسبب أضراراً متعلقة بالإنجاب، وعجزاً بالأجنة وتلفاً بالكلي.
مادة البروبيلين غليكول: أظهرت الدراسات البحثية أن تلك المادة تتسبب في حدوث التهابات بالجلد، تحول بأغشية الخلايا ومنع أي تحسن فيما يتعلق بنمو الجلد.
مادة التولوين: تبين أنها تُحدِث تهيج شديد بالبشرة والرئتين وتتسبب كذلك في حدوث تلف بالجهاز العصبي المركزي والكلى والكبد.
مادة التلك: يعتقد كثير من الخبراء أنها مادة مسببة للسرطان، والمشكلة هي أنها تدخل في تكوين مستحضرات الأطفال، الغسول، ظلال العين، كريمات الأساس، أحمر الشفاه ومزيلات العرق.
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