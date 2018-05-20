يوم رحيل الكبار.. إنييستا وتوريس في نهاية طريق الوداع المر

نواف السالم(صدى):

يشهد، اليوم الأحد، أخر مشاركة للاعبين الكبار إندريس إنييستا نجم برشلونة، وفرناندو توريس نجم أتلتيكو مدريد.

ويلعب إنييستا اليوم مع برشلونة في مواجهة ريال سوسييداد؛ حيث ستكون مباراة الوداع الأخيرة له مع البرسا؛ ليختم مسيرته بعد 16 موسماً قضاها مع الفريق الأول على ملعب كامب نو توج إنييستا خلال الـ 16 موسمًا بـ32 لقباً.

وقال إنييستا عندما أعلن رحيله عن البرسا: ” مسيرتي تنتهي لأن هذا الفريق الذي تبناني وأنا في 12 من عمري يستحق أفضل نسخة مني، وهذا ما قدمته حتى الآن، وفي المستقبل الأقرب لن أستطيع أن أقدم له الأفضل على المستوى البدني والذهني.. لن أسامح نفسي إذا وجدت نفسي في وضع غير مريح بين صفوف النادي الذي منحني كل شيء ” ، مؤكدًا أنه لا ينتقل إلى أندية أوروبا حتى لا يقع في منافسة مع فريق عمره.

وعلى الجانب الأخر خاض فرناندو توريس نجم أتلتيكو مدريد،اليوم المباراة الأخيرة له أمام إيبار؛ حيث ترك بصمته الأخيرة بهدفين في شباك نظيره؛ ليختم صاحب الـ 34 عامًا ، مسيرته مع النادي الإسباني.

وقال توريس : ” هناك أمر أردت القيام به وهو اختيار اللحظة التي سأودع فيها الجماهير، لم أرد الرحيل في منتصف الصيف بإصدار بيان. على عكس الجميع كنت أحتاج لوقت لأودع جماهير الأتلتي في الملعب ” .