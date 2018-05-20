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فيديو مروع.. لسماء تتحول إلى اللون الأحمر

فيديو مروع.. لسماء تتحول إلى اللون الأحمر
بغداد(صدى):

أٌصيب سكان إحدى المدن العراقية بحالة صدمة وذعر بعد تحول السماء للون الأحمر دون تفسير.

وأظهر مقطع فيديو رصده أحد المواطنين ، اللون الأحمر يسود السماء ويحجب الرؤية، بينما وقف المارة يلتقطون الصور والفيديوهات للظاهرة النادرة.

وعلق أحد المتابعين على الفيديو المتداول ، مٌشيراً إلى أنه ربما تحول اللون الأزرق إلى الأحمر نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت المدينة وتسببت بحجب الرؤيا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1074 ] نشر منذ 44 دقيقة

كل انسان سيرى ساعة موته من الأهوال ما يشيب له الولدان…

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