فيديو مروع.. لسماء تتحول إلى اللون الأحمر
أٌصيب سكان إحدى المدن العراقية بحالة صدمة وذعر بعد تحول السماء للون الأحمر دون تفسير.
وأظهر مقطع فيديو رصده أحد المواطنين ، اللون الأحمر يسود السماء ويحجب الرؤية، بينما وقف المارة يلتقطون الصور والفيديوهات للظاهرة النادرة.
وعلق أحد المتابعين على الفيديو المتداول ، مٌشيراً إلى أنه ربما تحول اللون الأزرق إلى الأحمر نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت المدينة وتسببت بحجب الرؤيا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47350 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1074 ] نشر منذ 44 دقيقة
كل انسان سيرى ساعة موته من الأهوال ما يشيب له الولدان…