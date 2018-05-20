أسباب نقص مياه الردياتير وتأثيرها المدمر على محرك السيارة

متابعات(صدى):

قال خبير في مجال السيارات ، أن الردياتير من الأجزاء الهامة جدا لعملية تشغيل السيارة وللمحافظة على دورة تبريد المحرك وتخفيض حرارته، وإن تعرض الردياتير للتوقف أو التلف يؤدي لإرتفاع حرارة المحرك وتلفه، لذا يجب التأكد دائما من مستوى المياه داخل الردياتير لضمان سلامة المحرك.

وكشف الخبير عن أسباب نقص مياه الردياتير:

1- قد يكون نقص الماء بسبب عدم إحكام غلق غطاء قُربة المياه وهي المسؤولة عن تغذية الردياتير بالماء، ويؤدي هذا إلى تبخير المياه بسبب الحرارة العالية.

2- قد تكون هناك مشكلة في منظم الحرارة الخاص بالسيارة ( الثيرموستات )، وهو الذي يعمل على قياس درجة الحرارة داخل الردياتير، ومدى الاحتياج لتشغيل المروحة للتبريد، وفي حال الخلل به تسخن السيارة ويتبخر الماء.

3- قد يكون نقص الماء ناتج عن حدوث ثقب داخل الأنابيب المرنة الموجودة داخل الردياتير، مما يؤدي لنقص الماء الشديد ويسبب خطورة عالية على المحرك.

4- قد يكون السبب أيضا دخول الهواء داخل نظام التبريد، وهذا يؤدي إلى نقص المياه داخل الردياتير.

5- قد يكون السبب هو الإهمال في متابعة مستوى الماء داخل الردياتير نتيجة طبيعية للفقد العادي للماء بسبب الحرارة.

6- من أهم العوامل المسؤولة عن دورة تبريد المحرك هي مروحة السيارة، وهي تقع خلف الردياتير وتعمل في حالة أرتفاع حرارة المحرك، وفي حال تلفها يسخن المحرك جدا مما يؤدي لتبخر ماء الردياتير.

7- توجد في مقدمة السيارة قربة ماء، تكون المسؤولة عن ضخ الماء داخل الردياتير واستكمال النقص فيه، وفي حال ثقبها أو كسرها يؤدي لنقص ماء الردياتير.

8- من الأسباب الرئيسية لإستهلاك الماء الشديد داخل الردياتير هو تكييف السيارة، ومع التشغيل الدائم للتكييف يستهلك ماء كثير من الردياتير.

9- مع كثرة تشغيل الردياتير يتقادم ويفقد عمره الإفتراضي مما يؤدي لتلفه ويجب تغييره.

10- قد يحدث التسريب بسبب كسر أو تسريب في الغطاء أسفل الردياتير وهو المخصص للتنظيف من الأوساخ.

نهاية، نستعرض نصائحا عامة للحفاظ على الردياتير:

1- من الواجب تنظيف الردياتير كل 20 ألف كيلومتر أو كل 6 أشهر، ويتم التنظيف عن طريق فتح الطبة أسفل السيارة للردياتير وتوصيل فوهة خرطوم متصل بالماء في فتحة الردياتير، وتشغيل المحرك ويتم ملاحظة مرور الماء في الدورة لمدة خمس دقائق حتى يخرج ماء نظيف.

2- وأيضا يمكن استخدام تيار هواء معاكس لاتجاه دورة التبريد وذلك لتنظيف مواسير الردياتير.

3- يجب تنظيف مواسير النحاس الموجودة بالردياتير والفراغات المحيطة، حيث تلتصق به الحشرات والأتربة وورق الأشجار، وأيضا متابعة نظام التبريد ومعالجة أي تسريب منه حتى لو كان ضئيلًا .