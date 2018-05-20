مسؤولون أمريكيون: أبو بكر البغدادي على قيد الحياة

بغداد(صدى):

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تكهنات عددا من المسؤولين الأمريكيين تُرجح بأن يكون زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة، وهو ما ينفي شائعات عن اعتقاله أو مقتله في غارات ضد المتطرفين في سوريا أو العراق.

وذكرت مصادر، إن زعيم داعش لم يُوقف نشاطه الإرهابي، حتى وإن كان قد مُني بخسارة ميدانية واسعة، في الوقت الذي فقدت داعش أغلب المدن التي سيطر عليها منذ إعلان البغدادي، ما سمي بدولة الخلافة من فوق منبر جامع النوري في الموصل سنة 2014، وتزعمت واشنطن تحالفا دوليا للقضاء على التنظيم.

وفي سياق متصل، رغم أن داعش كادت على وشك السقوط في سوريا والعراق بالعام الماضي، ظل البغدادي منشغلا بمسألة التدريس ومناهجه، بل ونادى على عدد من كبار معاونيه حتى يرسم استراتيجية تضمن ” استقطاب الجيل الجديد وبث الأفكار المتشددة في عقوله” .

ويرجح مسؤولون من مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي، أن أبا بكر البغدادي يُرتب استراتيجية بعيدة المدى، حتى يتجاوز التراجع الكبير لمقاتلي التنظيم في الوقت الحالي داخل سوريا، بعدما كانت لداعش جاذبية كبرى خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى المكاسب التي يغنمها المنضوون تحت لواء التنظيم المتطرف، ويبني المسؤولون توقعاتهم بناء على معلومات مخابراتية فضلا عن تحقيقات أجريت مع معتقلين من التنظيم المتشدد.