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العمير يراوغ العليان حول حقيقة زفافه الملكي

العمير يراوغ العليان حول حقيقة زفافه الملكي
حمود العنزي(صدى):

راوغ عثمان العمير الكاتب والصحفي في اجابة على سؤال المحاور التليفزيوني علي العلياني حول حقيقة أنه كان موعود بزفاف ملكي، وأجاب العمير قائلا : ” يمكن ولكني لا اتذكر” .

وأضاف العمير في لقائه التليفزيوني ببرنامج ” مجموعة إنسان” ، قائلا : ” أن هناك بعض الشخصيات عرضت في حال زواجي سوف سيتولوا نفقات الزواج ،بل يساعدون في اختيار المرأة وشريكة الحياة، وأنا لا أُنكر ذلك ، فهو حدث من كثير من أصحاب الفضل فهم أكبر أن يكونوا أصدقاء “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 55 دقيقة

صف على جنب ياكبير الشيخوخيين 👴🏽 لا ويقول قريبا هناك طريقة لإلغاء الموت .. !!

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