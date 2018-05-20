العمير يراوغ العليان حول حقيقة زفافه الملكي

حمود العنزي(صدى):

راوغ عثمان العمير الكاتب والصحفي في اجابة على سؤال المحاور التليفزيوني علي العلياني حول حقيقة أنه كان موعود بزفاف ملكي، وأجاب العمير قائلا : ” يمكن ولكني لا اتذكر” .

وأضاف العمير في لقائه التليفزيوني ببرنامج ” مجموعة إنسان” ، قائلا : ” أن هناك بعض الشخصيات عرضت في حال زواجي سوف سيتولوا نفقات الزواج ،بل يساعدون في اختيار المرأة وشريكة الحياة، وأنا لا أُنكر ذلك ، فهو حدث من كثير من أصحاب الفضل فهم أكبر أن يكونوا أصدقاء “.