تمتعي بإطلالة جذابة خلال الشهر الكريم بهذه الخطوات

نورة الشهري(صدى):

خلال شهر رمضان الكريم، تحرص كل سيدة على الظهور بمكياج يجمع بين الهدوء والجاذبية، محاولين الابتعاد عن المظهر الشاحب الذي ينتج عن الصيام طوال النهار وقلة شرب المياه.

ولكي تتحقق هذه المعادلة قدمت خبيرة التجميل ” ثريا ” ، الخطوات الأساسية لمكياج نهاري يتماشى مع أجواء الشهر الفضيل دون مبالغة.

وإليك هذه الخطوات البسيطة:

– الحصول على إطلاله متميزة ومكياج جذاب يبدأ من الإهتمام بتنظيف البشرة وترطيبها من الداخل، وذلك من خلال استخدام غسول لطيف للوجه وترطيبه بكريم ترطيب لا يحتوي على كميات عالية من الزيوت لتفادي اللمعان، خاصةً مع تزامن الشهر الكريم بفصل الصيف.

– ثم تأتي أولى مراحل المكياج من خلال استخدام كريم الأساس بكميات بسيطة مع توزيعة جيدا كي لا يعطيكي مظهراً مبالغاً فيه .

– استخدمي الكونسيلر حول العينين لإخفاء آثار الإجهاد وتجنب اختيار الفاتح منه لكي تبدو إطلالتك أكثر نضارة وحيوية.

– ضعي بودرة خفيفة تتماشى مع خروجك نهاراً أثناء الصيام، واختيار درجة اللون والنوع المناسب لبشرتك كي تعطيك مظهراً طبيعياً، مع استخدم أحمر الخدود بالألوان الزهرية .

– تفادي مكياج العيون “المدخن” وألوان “الأيشادو” الصارخة كما لا يفضل تحديد العين بشكل قوي، ويفضل الإكتفاء بخط “أي لاينر” ناعم فكلما كان مكياجك أبسط أصبح شكل عينيكي طبيعي أكثر.

– استخدام الماسكارا ضروري جداً لنظرة جذابة وملفته ولهذا يجب وضعها جيداً و تغطية رموشك بالكامل وبشكل مكثف.

– حددي حواجبك بشكل خفيف وبلون يتماشى مع لونها الأصلي كي تبدو أكثر جمالا.

– عند استخدامك لأحمر الشفاه أثناء الصيام؛ اتجهي أثناء خياراتك إلى الألوان الهادئة القريبة من لون شفتيك كي يعطيها مظهرا طبيعيا أنيقاً.