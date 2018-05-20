ارتطام مركبة بحواجز إسمنتية لأحد المشاريع بجدة

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر، بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر، تلقت اليوم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بحي السامر شرق محطة الوفاء، نتج عنه عدة إصابات.

وأضاف، أنه فور تلقّي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 3 فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة، بإشراف القائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، حيث تبيَّن وجود 6 إصابات ثلاث وفيات وثلاثة حالات متوسطة الاصابة.

وقال أبو زيد، “ قُدِّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة ”.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر والالتزام بأنظمة المرور كما يتمنى للجميع السلامة.