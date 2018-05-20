عقوبة الموقوفين أخيرا من أمن الدولة
توقعت مصادر، أن يعاقب الموقوفين أخيرًا من قبل أمن الدولة، بالسجن بمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 20 سنة.
واستندت في توقعاتها، إلى مضمون الأمر الملكي (أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435) وما تضمنه من 11 فقرة، منها 6 فقرات هي الاتهامات الذي يواجهها الموقوفين، بحسب بيان لأمن الدولة.
وتضمن الأمر الملكي هذه العقوبة المذكورة، ضد من يتم اتهامه بهذه الاتهامات.
وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قد صرَّح بأن الجهة المختصة رصدت نشاطًا منسقًا لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29639 ] نشر منذ 1 ساعة
من ثبتت خيانتة
لله وللدين والوطن
قصااااااااااص.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47336 ] نشر منذ 1 ساعة
اتركوا السجن وطاريه ,,
,, السيف الاملح ياابو فهد تكفى ,,
,, خيب الله تعبهم واخزاهم الخونه الاشرار ,,
صدي[ عدد التعليقات: 1883 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا فيه فيتامين (و ) صعب تطبق النظام😂
الواقع[ عدد التعليقات: 6190 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يعاقبون تحت جريمة الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام وكل من يسير على نهجهم الإجرامي الخبيث
الغامدي[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 11 دقيقة
تكفون خلو. السجن. 19سنه و 11 شهر و 29 يوم
تكفووووون. خلوهم ياكلون زق في السجن
زائر[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 6 دقائق
هين الخونه وراهم ظهر خارجي بيطلعون منها .