في الحلقة 3 من العاصوف.. تجسيد لقوة الترابط الاجتماعي والعائلي

أماني الغامدي(صدى):

يُجسد صناع عمل مسلسل العاصوف خلال الحلقة الثالثة، واقع المجتمع السعودي في فترة السبعينيات من القرن الماضي ليكشف كيف كان الترابط الأسري والعلاقات الاجتماعية، ورصدت الحلقة علاقات الأسرة السعودية بجيرانها وكيف قامت أم خالد بالترحيب بجيرانها الجدد وقدمت لهم أطيب الطعام السعودي.

وأثار مسلسل العاصوف حالة من الجدل عند إنتاجه إلا أن أداء الفنان ناصر القصبي – الذى يلعب شخصية خالد – لا يزال يُبهر المشاهدين بعد ثلات مواسم من مسلسله الناجح سيلفي ، والمسلسل من تأليف عبد الرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، وبطولة ناصر القصبي ، حبيب الحبيب. حمود ، عبد الإله السناني ،ليلى السلمان ، ريم عبد الله، ريماس منصور.

وفي سياق متصل يرد نادر القصبي على الانتقادات التي يواجهها المسلسل قائلا: ” العاصوف يحاكي واقع الماضي بإيجابياته وسلبياته ولن نستطيع أن نخفي شيئًا منه أو نطمس لنرضي ناسًا على حساب ناس لذلك سنستمر في سرد القصة لأربعة أجزاء قادمة و (يا مدور الهين ترا الكايد أحلى). ”

ويُعد مسلسل العاصوف من نوع الدراما الاجتماعية الإنسانية، التي تسلط الضوء على تفاصيل المجتمع السعودي في فترة السبعينيات من القرن الماضي في الفترة ما بين عامي 1390 هـ / 1970 و1395 هـ / 1975، ويتطرق للحياة الاجتماعية بمناسباتها العامة والخاصة، والواقع الثقافي والاقتصادي للمجتمع السعودي في السبعينيات، بالإضافة إلى الفكر السائد لدى العامة من الشعب في تلك الفترة، وطريقة التعاملات التجارية والحياتية، وكيفية معيشة الشباب آنذاك، من خلال أسرة ” الطيّان ” وهذا الاسم نسبة إلى العمل أو الحرفة (الصنعة) التي كانوا يقومون بها وهي بناء البيوت من الطين .