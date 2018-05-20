بالصور.. فريق طبي ينقذ رضيعا من سيخ حديدي اخترق رأسه

القاهرة(صدى):

حقق فريق من الأطباء بمستشفى جامعة طنطا الجامعي في مصر ، معجزة غير مسبوقة ، حيث نجحوا في إجراء عملية جراحية لإستخراج سيخ حديدي، اخترق جمجمة طفل صغير.

وأظهرت الأشعة التي أجريت قبل وبعد إخراج السيخ، حجم الجرح، والثقب الذي سببه، في الجمجمة، كما أوضحت صور للطفل عقب العملية واستقرار حالته الصحية.

والأطباء الذين أجروا الجراحة هم، مصطفى أبو شحاتة، وعلي معارك، وأحمد الشرقاوي، وأحمد فتحي صلاح، بالإضافة إلى الطاقم الطبي المسئول عن التخدير في المستشفى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشبيني مدير مستشفى الطوارئ بطنطا ، أن العملية الجراحية للطفل زياد القط صعبة للغاية، مشيرا إلى أن المستشفى لم يستقبل مثل هذه الحالات من قبل.

وتابع الشبيني، ما حققه الفريق الطبي يعد إنجاز طبي كبير يكتب في تاريخه وعمله الطبي .

وأشار إلى أن سن الطفل الصغيرة كانت عاملا مساعدا في ألا تتسبب الجراحة، غير المسبوقة، بتلف في خلايا المخ.