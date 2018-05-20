أسباب نقص الزيت في محرك السيارة وكيفية حلها

متابعات(صدى):

قال أخصائي في مجال السيارات ، أنه من الأمور الهامة جدا والتي يجب الأنتباه لها في سيارتك هو تسرب زيت المحرك لما له من تأثير مدمر، فنقص الزيت يؤدي إلى تآكل المحرك وتلفه تماماً، وأهمال هذا الأمر يؤدي إلى تفاقم العديد من المشكلات والأعطال الميكانيكية بالسيارة.

وعرض الأخصائي أسباب نقص الزيت في المحرك وطرق حل المشكلة وهي كما يلي.

1- قد يكون نقص الزيت ناتج عن الاهمال وعدم المتابعة الدورية لمستوى الزيت في المحرك، والحل ببساطة إضافة الكمية المناسبة للمحرك حتى يصل للمنسوب الطبيعي له.

2- في بعض الأحيان قد تسهو عن الغلق المحكم لغطاء زيت المحرك، مما يؤدي إلى تبخر الزيت وبالتالي إنخفاضه، لذا يجب التأكد دائماً من إغلاق الغطاء الخاص بزيت المحرك بشكل محكم.

3- قد تكون هناك مشكلة في الختم الأمامي للزيت، وهو الذي يعمل على حفظ الأوساخ والحفاظ على خصائص التشحيم، وحل المشكلة تغيير الختم حتى لا تفقد زيت المحرك.

4 – قد تكون المشكلة في الختم الخلفي للمحرك أيضا مثل الأمامي، ويجب في هذه الحالة تغيير الختم للسيطرة على التسرب.

5- وقد يكون سبب نقص الزيت هو تلف أو تآكل المطاط الخاص ببلوف الزيت، وهنا يجب لحل المشكلة اللجوء للفنيين لفك البلوف وتغيير المطاط.

6- في بعض الأحيان يحدث اختلاط بين زيت المحرك و مياه الردياتير، وهي المسؤولة عن تبريد المحرك، وفي هذه الحالة يجب الذهاب لمركز صيانة حتي لا تتفاقم المشكلة و يتلف المحرك.

7- عند تغيير الزيت، يتم فك الطبة أسفل المحرك لتفريغ الزيت القديم، وعند تركيب الطبه مرة أخرى لا يتم ربط البراغي بصورة محكمة مما يؤدي لإهدار الزيت، وحل المشكلة ربط البراغي بإحكام.