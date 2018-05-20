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صورة أصغر معتمرة تخطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

صورة أصغر معتمرة تخطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
نايف السالم(صدى):

خطفت صورة مميزة قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لأبٍ يؤدي مناسك العمرة برفقة رضيعته التي حملها بين كفيه وهو يرتدي ملابس الإحرام في الكعبة المشرفة، حيث اعتبرها المُعتمر أنها صورة لطفلته كأصغر معتمرة في شهر رمضان المبارك.

وحققت الصورة انتشارًا واسعًا، وغمرت الفرحة وجه الأب وهو يحمل طفلته الرضيعه وهى مستغرقة في النوم، وسط هذه الأجواء المقدسة، بينما انهالت عليهما دعوات المغردين الذين رجوا الله أن يحفظهما ويبارك فيهما.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة، رفعت – عبر فريق العمل بوكالة الوزارة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين- مستوى جاهزيتها في خدمات نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة، في إطار الاستعدادات والتجهيزات المبكرة لموسم حج هذا العام 1439هـ .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 12 دقيقة

ماشاء الله

[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 10 دقائق

هو. الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب

[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 9 دقائق

ما شاء الله تبارك الله.
ربي يحفظه لاهله ويجعله من أبناء السلامه.

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