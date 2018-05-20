حكم الدعاء عند توزيع الصدقة

حمود العنزي(صدى):

أوضحت فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز على سؤال حكم الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصوات مرتفعة.

وأجاب الشيخ بن باز قائلًا: لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع، لقول النبي ﷺ: من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود، والنسائي، بإسناد صحيح، والله الموفق.