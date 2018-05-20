بالفيديو.. نادين لبكي تحتفل بفوز فيلمها في مهرجان كان بالزغاريد

نورة الشهري(صدى):

أطلقت المخرجة اللبنانية نادين لبكي ، الزغاريد احتفالا بالإعلان عن فوز فيلمها ” كفرناجوم ” ، بجائزة لجنة التحكيم في الدورة 71 من ” مهرجان كان السينمائي ” ، بالزغاريد والتصفيق الحار .

وظهرت نادين في مقطع فيديو متداول ، هي تطلق زغاريدها وسط محتشدين كانوا بالمئات، وهللوا أمس لفوزها وصفقوا مهنئين .

يٌشار إلى أن فيلم ” كفرناحوم ” الذي نافس في المهرجان على جائزة ” السعفة الذهبية ” ، وتم تصويره في بيروت، يحكي قصة طفل يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالعاصمة اللبنانية، ويحاول بلا طائل منع تزويج شقيقته الصغرى، وبسبب الظروف الصعبة التي يعيشها والحياة الشاقة التي يحياها يقرر مقاضاة والديه، لأنهما سبب مجيئه إلى هذا العالم المضطرب.