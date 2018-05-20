حفر في الجسم وتقرحات.. قصة شاب عانى من ” الآكلة ” لأشهر

عادل الحربي(صدى):

روى المواطن ياسر الشمري، وهو من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل إصابته بمرض ” اللشمانيا ” الذي تسبَّب في تآكل جلده وعمل حفر غائرة في جسمه.

وأوضح ” الشمري ” ، أنه شعر بأعراض المرض الذي لم يكن حينها يعرفه، بعد قضاء نزهة برية مع أصدقائه قرب مدينة الرياض، وكان الأعراض: إحمرار وحكة شديدة، تسلخ منطقة الفخذ، وبعدها بوقت ظهرت تقرحات في جلد وحفرة عميقة وأخرى سطحية.

وأشار إلى أنه عندما ذهب إلى المستشفى، طلب منه الأطباء تنظيف موضع الإصابة لمدة أسبوع، دون فائدة، ومن ثم ذهب لأحد المدن الطبية بالرياض، ولكن لم يتم تشخيص قاطع للمرض، وظل هكذا لأشهر.

وأضاف أن في هذه المدة بدأ يشعر بالتوتر وحدوث تخيلات واضطرابات ذهنية، بالإضافة إلى توسع منطقة الجرح، حتى اتصل به والده وطلب منه الحضور بسرعة، في حائل.

وتابع أنه اتجه إلى معالج شعبي الذي أكد له أنه هذا المرض يسمى ” الآكلة ” ويعالج بمطهر، وبالفعل بعد أيام من علاجه بدأ الجرح يلتئم.

وأوصى الشاب، بالحذر من هذا المرض المسمى ” آكلة لحوم البشر ” وعدم التساهل مع الإصابات والندبات الجلدية.