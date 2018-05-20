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إدواردو عن كاريل: المدرب الأول في البرازيل حاليا

إدواردو عن كاريل: المدرب الأول في البرازيل حاليا
ماجد محمد(صدى):

عبّر البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال عن سعادته بترشيح مواطنه فابيو كاريل مدرب كورينثيانز، للإشراف على الزعيم الفترة المقبلة.

وأوضح إدواردو قائلًا: ” أنا سعيد للغاية، لأنه المدرب الأول في البرازيل حالياً، وأنا أعرف إمكاناته جيداً، لقد فاز بكل شيء مع كورينثيانز. ” ، مضيفًا: ” أنا في الهلال منذ ثلاث سنوات، ولدي الثقة في قدرة كاريل على إسعادنا، وبالنسبة لي سيكون الأمر رائعًا. “


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 45 دقيقة

رئيس متردد و متخبط و مطفر الله يعين جمهور هالنادي العظيم

[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 38 دقيقة

بحثت عن تاريخه ماوجدت الا انه درب موسم 2017
ودرب مع كورنثيانز 54 لقاء كمدرب فقط واما باقي تاريخه التدريبي مساعد مدرب !

[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 37 دقيقة

معلوماتك مغلوطة أخي الكريم
صحيح انه صغير وليس مخضرم
لكنه ليس أول سنة تدريب
والمدرب حقق الدوري السنة الماضية رغم وجود أندية تفوق فريقه بالامكانيات والقدرات

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