إدواردو عن كاريل: المدرب الأول في البرازيل حاليا
عبّر البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال عن سعادته بترشيح مواطنه فابيو كاريل مدرب كورينثيانز، للإشراف على الزعيم الفترة المقبلة.
وأوضح إدواردو قائلًا: ” أنا سعيد للغاية، لأنه المدرب الأول في البرازيل حالياً، وأنا أعرف إمكاناته جيداً، لقد فاز بكل شيء مع كورينثيانز. ” ، مضيفًا: ” أنا في الهلال منذ ثلاث سنوات، ولدي الثقة في قدرة كاريل على إسعادنا، وبالنسبة لي سيكون الأمر رائعًا. “
طلال[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 45 دقيقة
رئيس متردد و متخبط و مطفر الله يعين جمهور هالنادي العظيم
ماجد[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 38 دقيقة
بحثت عن تاريخه ماوجدت الا انه درب موسم 2017
ودرب مع كورنثيانز 54 لقاء كمدرب فقط واما باقي تاريخه التدريبي مساعد مدرب !
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 37 دقيقة
معلوماتك مغلوطة أخي الكريم
صحيح انه صغير وليس مخضرم
لكنه ليس أول سنة تدريب
والمدرب حقق الدوري السنة الماضية رغم وجود أندية تفوق فريقه بالامكانيات والقدرات