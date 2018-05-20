إدواردو عن كاريل: المدرب الأول في البرازيل حاليا

ماجد محمد(صدى):

عبّر البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال عن سعادته بترشيح مواطنه فابيو كاريل مدرب كورينثيانز، للإشراف على الزعيم الفترة المقبلة.

وأوضح إدواردو قائلًا: ” أنا سعيد للغاية، لأنه المدرب الأول في البرازيل حالياً، وأنا أعرف إمكاناته جيداً، لقد فاز بكل شيء مع كورينثيانز. ” ، مضيفًا: ” أنا في الهلال منذ ثلاث سنوات، ولدي الثقة في قدرة كاريل على إسعادنا، وبالنسبة لي سيكون الأمر رائعًا. “