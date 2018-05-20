نجاح الدفاع المدني في إخماد حريق بعمارة سكنية بالحريضة

أبها(صدى):

نجح رجال الدفاع المدني بالحريضة التابعة لمحافظة ” رجال المع ” ، اليوم الأحد، في إخماد حريق بعمارة سكنية مكونة من دورين، وتهوية المنزل بواسطة المعدات الفنية اللازمة، حيث انحصر الحريق بغرفة نوم 3×4م بالدور الثاني مع اسوداد كربوني بكامل الدور نتيجة لتوابع الحريق.

وكشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، عن عدم وقوع أي إصابات أو ضحايا من الحادث، موضحًا أن سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي يعود إلى التماس كهربائي بمصباح ” أبجورة ” بالغرفة أدت لوقوع الحريق في ظل عدم وجود أصحاب المنزل بداخله.