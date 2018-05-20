تعليم القصيم تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عن توفر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين بمسمى حارس وحارسة في عدد من مدارس البنات، لافتة إلى إنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوج وأن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة وإجادة القراءة والكتابة.

بالإضافة إلى، أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وإرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة (حسب مكان الوظيفة الشاغرة) وأن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة حسب تاريخ الميلاد الهجري، كما يجب أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

وتابعت أنه يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية ” ساعـــد ” وألا يكون متقاعد من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية، موضحة أن التقديم اعتبارًا من اليوم الأحد 1439/9/5 ” حسب تقويم أم القرى ” ولمدة 5 فقط من تاريخه، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: هنا.