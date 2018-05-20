أهم أسباب تساقط الشعر وتقصفه وطرق العناية به

نورة الشهري(صدى):

كشفت خبيرة تغذية ، عن أهم اسباب تساقط الشعر وتقصفه التي تعتبر من مشاكل الشعر الشائعة إضافة إلى طريقة العناية به لتحصلي على شعر أكثر صحة وقوة.

1- ما هو تقصف الشعر؟

تعرف مشكلة تقصف الشعر بتلف الشعر وانقسامه إلى قسمين عند أطرافه وذلك نتيجة لأسباب عدة منها استخدام مجفف الشعر كثيراً والتلوّث وسوء التغذية وجفاف الشعر من جذوره ، إضافة إلى ذلك، تنتج مشكلة تقصف الشعر عن التوتر والقلق واستخدام صبغات تحتوي على مواد كيميائية وأيضاً استخدام أدوات تمشيط الشعر ذات الأسنان الضيقة.

ولكن لا داعي للقلق لأن هناك عدة طرق لعلاج تقصف الشعر منها من خلال تحضير خلطات للشعر في البيت تحتوي على مكوّنات طبيعية تغذي الشعر من جذوره ، وأبرزها خلطة زيت اللوز والأفوكادو:

طريقة تحضير خلطة لتقصف الشعر:

ضعي في وعاء حبة من الأفوكادو المهروس وبضع قطرات من زيت اللوز واخلطي جيداً. في الخطوة التالية، ادهني المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريباً قبل غسل شعرك بالمياه الباردة.