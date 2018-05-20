” الحريري ” من سفارة المملكة: البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين
شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على عمق وقوة العلاقات السعودية اللبنانية ودور المملكة في حماية العروبة والإسلام ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأكد ” الحريري ” خلال مأدبة الإفطار في سفارة المملكة بلبنان مساء أمس السبت، أن البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم، مضيفًا أن الهدف المملكة واضح وهو الإبقاء على الوحدة والعروبة.
كما أوضح أن المملكة تريد بقاء لبنان جزءً من العالم العربي، قائلًا ” المطلوب منا أن ننأى بأنفسنا عن الدول الشقيقة ” في إشارة منه إلى تدخل حزب الله الإرهابي في سوريا، مؤكدًا أن عروبة لبنان وأمنها خط أحمر.
وأشاد ” الحريري ” بعظمة المملكة، قائلًا ” تاريخ المملكة مع لبنان مليء بالخير والمحبة، والتعاون ونحن مع كل الشرفاء في البلد على عهدنا بالوفاء لهذا التاريخ، وعلى تمسكنا بأفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ودول الخليج العربي وقفت مع لبنان في أصعب الظروف، ولم تعمل في أي وقت على التدخل في شؤوننا الداخلية ابدًا “.
وكانت سفارة المملكة في لبنان أقامت، مساء السبت، مأدبة إفطار حضرها نسيج سياسي لبناني يضم خليط الأحزاب السياسية وكافة المكونات الطائفية في البلاد، وكان على رأس الحضور رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، والمستشار السعودي نزار علولا.
عمار[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 9 دقائق
نعم السعوديه بيت كل اللبنانيين والعرب والمسلمين لما ينبذون عملاء ايران واعداء الانسانيه ورافضي السلام. والذين يعبثون باوطاننا العربيه لامحل لهم ومن والاهم .
ماجد[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 8 دقائق
والله مالعب فينا وفي فلوسنا الا الحريري وابوه، ولا شفنا منهم الا ان تعاونهم مع حزب اللات يزيد يوماً بعد يوم.
بس شكله يبي رز!!!
خديجه[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ 7 دقائق
ليتنا نسلم من البنانيين كافه مامنهم فايده