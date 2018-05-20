” الحريري ” من سفارة المملكة: البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين

بيروت(صدى):

شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على عمق وقوة العلاقات السعودية اللبنانية ودور المملكة في حماية العروبة والإسلام ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد ” الحريري ” خلال مأدبة الإفطار في سفارة المملكة بلبنان مساء أمس السبت، أن البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم، مضيفًا أن الهدف المملكة واضح وهو الإبقاء على الوحدة والعروبة.

كما أوضح أن المملكة تريد بقاء لبنان جزءً من العالم العربي، قائلًا ” المطلوب منا أن ننأى بأنفسنا عن الدول الشقيقة ” في إشارة منه إلى تدخل حزب الله الإرهابي في سوريا، مؤكدًا أن عروبة لبنان وأمنها خط أحمر.

وأشاد ” الحريري ” بعظمة المملكة، قائلًا ” تاريخ المملكة مع لبنان مليء بالخير والمحبة، والتعاون ونحن مع كل الشرفاء في البلد على عهدنا بالوفاء لهذا التاريخ، وعلى تمسكنا بأفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ودول الخليج العربي وقفت مع لبنان في أصعب الظروف، ولم تعمل في أي وقت على التدخل في شؤوننا الداخلية ابدًا “.

وكانت سفارة المملكة في لبنان أقامت، مساء السبت، مأدبة إفطار حضرها نسيج سياسي لبناني يضم خليط الأحزاب السياسية وكافة المكونات الطائفية في البلاد، وكان على رأس الحضور رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، والمستشار السعودي نزار علولا.