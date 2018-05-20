بالفيديو.. خروج سائل أسود يشبه النفط من بئر بمزرعة في حائل
كشف مقطع فيديو عن خروج مادة سوداء شبيهة بالنفط من بئر في مزرعة أحد المواطنين بقرية طابة في المنطقة؛ مما أثار دهشته وحيرته.
وفي السياق نفسه، أوضح صاحب المزرعة إنهم فوجئوا بعد تنظيف البئر بخروج سائل أسود له رائحة كريهة.
وأشار المواطن إلى أن القرية تشهد منذ أكثر من عام حدوث هزات أرضية؛ بينما لفت البعض إلى أن سبب خروج هذه المادة قد يرجع إلى طبيعة المنطقة البركانية، والتي تحتوي على كثير من رواسب الرماد البركاني.
طلال[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 18 دقيقة
صدقني ان عياله كانو يغيرون الزيت في مزرعته وهو ما يدري. وش يعني يبي يصير نفط
ماجد[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 17 دقيقة
يمكن حوله محطه او مكب زيوت مستعمله
واختلطت مع المياه
MISFER MMM[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 16 دقيقة
casing pipe
للتصحيح
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 16 دقيقة
معك حق اخي ماجد فقد حصلت لمواطن
سارع لوزارة البترول واكتشفو ان محطة وقود دائما خاسره
تذهب تسرباتها الى البئر