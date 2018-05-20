بالفيديو.. خروج سائل أسود يشبه النفط من بئر بمزرعة في حائل

علي العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو عن خروج مادة سوداء شبيهة بالنفط من بئر في مزرعة أحد المواطنين بقرية طابة في المنطقة؛ مما أثار دهشته وحيرته.

وفي السياق نفسه، أوضح صاحب المزرعة إنهم فوجئوا بعد تنظيف البئر بخروج سائل أسود له رائحة كريهة.

وأشار المواطن إلى أن القرية تشهد منذ أكثر من عام حدوث هزات أرضية؛ بينما لفت البعض إلى أن سبب خروج هذه المادة قد يرجع إلى طبيعة المنطقة البركانية، والتي تحتوي على كثير من رواسب الرماد البركاني.