الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” رنية، تربة، الخرمة ” ، يحذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية بالمنطقة، وذلك بداية من الساعة 11:25 من اليوم الأحد، حتى الساعة 17:00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا لسكان مناطق: ” الطائف، مكة، ومرتفعات المنطقة ” ، ينذر بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية، بسبب الغبار، وذلك من الساعة 12:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 20:00 من اليوم ذاته.