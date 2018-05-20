  • الأحد 20

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” رنية، تربة، الخرمة ” ، يحذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية بالمنطقة، وذلك بداية من الساعة 11:25 من اليوم الأحد، حتى الساعة 17:00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا لسكان مناطق: ” الطائف، مكة، ومرتفعات المنطقة ” ، ينذر بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية، بسبب الغبار، وذلك من الساعة 12:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 20:00 من اليوم ذاته.


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *