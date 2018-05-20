رئاسة شؤون المسجد النبوي تنفذ برنامج ” تطييب ” عند استقبال زواره

نايف السالم(صدى):

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون الزيارة، عن تنفيذ برنامجها ” تطييب ” ، بعدد من المواقع داخل المسجد النبوي وساحاته، بهدف استقبال زائريه بالطيب، وذلك اقتداءًا بالمصطفى – صلى الله عليه وسلم.

جاء تنفيذ البرنامج ضمن حملة وكالة شؤون المسجد النبوي بعنوان: ” خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا ” ، وذلك انطلاقاً من دور الوكالة في الاهتمام بشؤون الزائرين، وتسهيل آدائهم لعبادتهم براحة واطمئنان.

ومن جانبه، أكد حسن مكي، مدير إدارة شؤون الزيارة بالوكالة، أن برنامج ” تطييب ” يعمل على استقبال رواد المسجد النبوي بالطيب، وذلك اقتداءً بالمصطفى – صلى الله عليه وسلم – ليزهوا زائري المسجد النبوي برائحة الطيب الزكية.

فيما أشار ” مكي ” ، إلى أن عملية ” التطيب ” ، تتم في عدد من المواقع في رحاب المسجد النبوي وساحاته.