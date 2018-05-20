انسحاب داعش من مخيم اليرموك

دمشق(صدى):

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن إنسحاب مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من آخر جيب للمعارضة قرب العاصمة دمشق.

وفي السياق نفسه، نفى مصدر عسكري سوري، أمس السبت، التوصل لأي اتفاق بين الجيش السوري وأعضاء تنظيم داعش المتحصنين بالجيب المحيط بمخيم اليرموك جنوبي دمشق؛ بينما ذكرت أنباء عن وجود اتفاق بين الدولة والتنظيم على وقف إطلاق النار تمهيدًا لخروج مسلحي داعش وعائلاتهم، إلى مناطق سيطرة داعش في البادية السورية.

كما لم تذكر وسائل الإعلام الرسمية السورية شيئًا عن انسحاب لمقاتلي التنظيم الإرهابي اليوم الأحد.