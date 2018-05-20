بالفيديو.. ثور هائج ينطح جمهور سباق ويطيرهم في الهواء

واشنطن(صدى):

هاجم ثور هائج ، مجموعة من الجماهير ” رجال ونساء ” ، الذين عرضوا حياتهم للخطر بوقوفهم أمامه ، ضمن فعاليات روديو ميامي في أوكلاهوما الأمريكية .

وظهر الرجال والنساء في مقطع فيديو متداول يقفون في دوائر، ويحاولون البقاء واقفين بينما الثور يصب غضبه عليهم، حيث بلغ وزنه 3 أطنان وبدأ ينطح العديد من الأشخاص ويتسبب في طيرانهم في الهواء، كما اتجه ثور صغير لشن هجوم وحشي على سيدة ترتدي خوذة.

ورغم خطورة المنافسة الغريبة، فإن المشاركين يدفعون 25 دولارا للمشاركة.