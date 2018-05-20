” العقاري ” يكشف حقيقة عقد اتفاقيات مع الممولين لتغيير آلية الدعم

عادل الحربي(صدى):

كشف حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود إتفاقيات مبرمة بين الصندوق والممولين لتغيير آلية الدعم.

حيث أكد ” العصيمي ” عدم صحة هذا الأمر، مشددًا على التزام الصندوق بدعم أرباح القرض العقاري لمبلغ 500 ألف ريال بنسبة 100% ، وذلك لمن تصل رواتبهم إلى 14 ألف ريال وأقل، فيما أشار إلى أن الصندوق يدعم بنسبة تتراوح بين 35% إلى 100% لمن رواتبهم أكثر من 14 ألف ريال، وذلك خلال فترة سريان العقد.