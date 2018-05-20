” العقاري ” يكشف حقيقة عقد اتفاقيات مع الممولين لتغيير آلية الدعم
كشف حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود إتفاقيات مبرمة بين الصندوق والممولين لتغيير آلية الدعم.
حيث أكد ” العصيمي ” عدم صحة هذا الأمر، مشددًا على التزام الصندوق بدعم أرباح القرض العقاري لمبلغ 500 ألف ريال بنسبة 100% ، وذلك لمن تصل رواتبهم إلى 14 ألف ريال وأقل، فيما أشار إلى أن الصندوق يدعم بنسبة تتراوح بين 35% إلى 100% لمن رواتبهم أكثر من 14 ألف ريال، وذلك خلال فترة سريان العقد.
اترك تعليقاً