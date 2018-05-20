التحالف يلاحق الحوثيين ويدمر منصات إطلاق الصواريخ بصعدة

فهمي محمد(صدى):

واصلت مقالتلات التحالف العربي، هجماتها وغاراتها الجوية على مواقع وعناصر مليشيا الحوثي الإيراني في محافظة صعدة التي تعد المعقل الرئيسي للحوثيين.

واستهدفت غارات التحالف مواقع الحوثيين بمديرية باقم، ومنصات إطلاق صواريخ بالستية استخدمتها المليشيا الإرهابية في إطلاق الصواريخ من صعدة باتجاه أراضي ومناطق المملكة.

كما قصفت الغارات أهدافًا عسكرية في معكسر كهلان بضواحي صعدة، وتجمعات الحوثيين في منطقة علاف والمهاذر وسط صعدة، حيث أسفرت الغارات عن سقوط العديد من القتلى والجرحى معظمهم من خبراء صواريخ الحوثي.

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