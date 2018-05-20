التحالف يلاحق الحوثيين ويدمر منصات إطلاق الصواريخ بصعدة
واصلت مقالتلات التحالف العربي، هجماتها وغاراتها الجوية على مواقع وعناصر مليشيا الحوثي الإيراني في محافظة صعدة التي تعد المعقل الرئيسي للحوثيين.
واستهدفت غارات التحالف مواقع الحوثيين بمديرية باقم، ومنصات إطلاق صواريخ بالستية استخدمتها المليشيا الإرهابية في إطلاق الصواريخ من صعدة باتجاه أراضي ومناطق المملكة.
كما قصفت الغارات أهدافًا عسكرية في معكسر كهلان بضواحي صعدة، وتجمعات الحوثيين في منطقة علاف والمهاذر وسط صعدة، حيث أسفرت الغارات عن سقوط العديد من القتلى والجرحى معظمهم من خبراء صواريخ الحوثي.
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محمد سعد[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 1 ساعة
اسعد الحظات الي يكون فيها الشخص يدافع عن وطنه ويقتل الاعداء
اسعد الحظات لما تستشعر انك قاعد تدافع عن الحرمين الشريفين
اسعد الحظات لما تستشعر ان الله اختارك وصطفاك من بين الناس ان تكون انت من يدافع عن الكعبه المشرفه والمسجد النبوي الشريف وحكامك واهلك ومجتمعك
قمة السعادة وكلنا نتمنى ان كون في هذا المكان مدافعين عن ارضنا ومقدساتنا وحكامنا وشعبنا
الله يقويكم وينصركم
NJ250441[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 7 دقائق
فعلا هذا فخر وشرف ووسام تعتلي الصدر با الذووود عن ارض الحرمين الشريفين والدفاع عن كل شبر فيها حفظ الله ارض الحرمين الشريفين تحت رايه سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين والشعب السعودي النبيل .