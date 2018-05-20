في رابع أيام رمضان.. ضبط عددا من مخالفات قرار التأنيث بالرياض

حمود العنزي(صدى):

واصلت فرق تفتيش فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض، صباح اليوم الأحد، جولاتها التفتيشية والرقابية على المجمعات التجارية؛ للتأكد من تطبيق قراري التوطين والتأنيث وضبط المخالفين، بالتزامن معرابع أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوزارة أنه تم ضبط عددًا من مخالفات قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في أحد المجمعات التجارية شمال العاصمة، صباح اليوم.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” ضبطت فرق تفتيش فرع الوزارة بالرياض قبل قليل في أحد المجمعات شمال العاصمة عدداً من مخالفات قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، وعدم التزام المنشأة بالبيئة المكانية الملائمة لعمل المرأة ” .