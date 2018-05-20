الأرصاد تصدر تنبيهات لسكان 5 مناطق بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأحد، تنبيهًا لسكان منطقة الرياض، ينذر بتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، وتحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة الرياض، من الساعة 6:30 من اليوم الأحد الموافق 20/5/2018م، حتى الساعة 20:00 من اليوم ذاته.

وحذرت الأرصاد مناطق: ” الدوادمي، والطريق بين الرياض والطائف، وعفيف، وظلم، والأجزاء المجاورة ” بالرياض، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة ستكون على تلك المناطق بالرياض، من الساعة 10:00من اليوم الأحد، حتى الساعة 20:00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا للمنطقة الشرقية، يحذر من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، موضحة أن بداية هذه الحالة على المنطقة ستكون من الساعة 6:30 من اليوم الأحد، وتنتهي في الساعة 20:00 من نفس اليوم.

فيما أصدرت الهيئة، تنبيهات لثلاث مناطق هي: ” عسير، والباحة، وجازان ” ، تنذر من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية، وتحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وتبدأ هذه الحالة على مناطق: ” عسير والباحة وجازان ” ، من الساعة 12:00 من اليوم الأحد، على أن تنتهي الساعة 21:00 من نفس اليوم بمنطقتي ” عسير والباحة ” ، فيما تنتهي الساعة 20:00 بمنطقة جازان.