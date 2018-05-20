بـ500 ريال.. طبيب مزيف يستغل المرضى 15 عاما في عيادة وهمية بجدة

عادل الحربي(صدى):

أطاحت إدارة الالتزام بصحة وشرطة جدة، بأحد الأشخاص الوافدين الذي يمارس مهنة الطب بطريقة الكايروبراكتك لعلاج أمراض العمود الفقري والغضاريف والمفاصل في عيادة وهمية بحي البوادي بجدة.

وأوضح مدير إدارة الالتزام بصحة جدة سلطان المحمادي، أنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص وهو يمارس مهنة الطب بعد أن حول شقته السكنية بحي البوادي إلى عيادة تبيع الأوهام للمرضى والمراجعين، كما تم إغلاق الشقة المستخدمة كعيادة، حيث لا يحمل الوافد تصنيف الهيئة العامة للتخصصات الصحية وترخيص نزاولة المهن من الشؤون الصحية.

وأضاف ” المحمادي ” أنه بعد مراقبة هذا الطبيب منذ منتصف شهر شعبان الماضي وحسب التحريات، تم إلقاء القبض عليها وضبط الأدوات لتي يستخدمها، والتي تمثلت في مطبوعات يتم استخدامها للفواتير وإعداد التقارير الطبية وختم لمصادقة هذه المطبوعات، كما تم العثور على عدد كبير من نتائج تحاليل مخبرية وصور أشعة يتم طلبها من قبله.

وأشار إلى أن الطبيب المزيف لبناني الجنسية يبلغ من العمر 66 عامًا ويحمل شهادات طبية مجهولة المصدر مدعيًا أنه طبيب، حيث استغل مرضى ومراجعي جدة لمدة 15 عامًا على خلفية طبه المزيف، ومكث في هذه الشقة منذ سنتين.

كما لفت إلى أن الطبيب المزيف يستقبل الحالات يوميًّا مستخدمًا إحدى غرف الشقة المجهزة بسرير طبي وعدد من الأجهزة الطبية والآلات التي تستخدم في العلاج الطبيعي للكشف عليهم، حيث يبلغ عدد المراجعين يوميًّا من 6- 7 حالات، بمبلغ 500 ريال للشخص الواحد للكشف الأولي على المريض و300 ريال للمراجعة، إلى جانب تخصيص أحد الغرف بالشقة لممارسة العلاج اليدوي.