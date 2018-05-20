تقرير: 51% من الإناث لا يستخدمن الإنترنت بسبب العادات والتقاليد

علي القحطاني (صدى):

كشف تقرير تأجرته هيئة الإحصاء العامة لاستخدام تقنيات الأتصالات لدى الأسر في المملكة، تفوق الذكور في استخدام الإنترنت والجوال على الإناث.

وتعود الأسباب التي قللت من استخدام الإناث للتقنيات الحديثة، لبعض العادات والتقاليد الاجتماعية، والحماية الزائدة، وتمييز البعض في التربية بين الذكور والإناث.

وأوضح التقرير أن أن 51.07 % من غير المسموح لهم باستخدام الإنترنت إناث، بالرغم من تغير الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية، لكن لا تزال هناك بعض العادات والممارسات التي تقلل من تفاعل المرأة وتحد من انفتاحها في التعامل مع التقنيات الحديثة.