تقرير: 51% من الإناث لا يستخدمن الإنترنت بسبب العادات والتقاليد
كشف تقرير تأجرته هيئة الإحصاء العامة لاستخدام تقنيات الأتصالات لدى الأسر في المملكة، تفوق الذكور في استخدام الإنترنت والجوال على الإناث.
وتعود الأسباب التي قللت من استخدام الإناث للتقنيات الحديثة، لبعض العادات والتقاليد الاجتماعية، والحماية الزائدة، وتمييز البعض في التربية بين الذكور والإناث.
وأوضح التقرير أن أن 51.07 % من غير المسموح لهم باستخدام الإنترنت إناث، بالرغم من تغير الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية، لكن لا تزال هناك بعض العادات والممارسات التي تقلل من تفاعل المرأة وتحد من انفتاحها في التعامل مع التقنيات الحديثة.
هلال[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 ساعات
تقريركم يا الإحصاء مضروب و غير صحيح ابدااااا
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 1 ساعة
ودي اصدق لكن من التجربة العملية حتى الاطفال في اللفة يدخلون على الانتر نت مثل سلام عليكم
أبو خالد 88[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا احس التقرير مضروب
حسب الي اشوفه بالسناب وتويتر .. ززززحمه من البنات والحريم اكثر من الشباب
واكبر دليل متابعات الفاشنستات وغيرهم
هزيم[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 46 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اكثر ناس تستخدم النت والواتساب والسناب شاة والأنستغرام والتصوير على الفاضي والمليان
هم البنات.
تقريركم مضروب.
يمكن هالكلام قبل ما يجي النت.