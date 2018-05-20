اتهامات من ” الشورى ” لـ ” هدف ” بإخفاء رواتب ومزايا منسوبيه

عادل الحربي (صدى):

استوقف لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى خلال دراستها للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” للعام المالي 1438/1437، عدم تضمنه أي معلومات عن رواتب ومكافآت ومزايا منسوبيه.

ويعد ذلك عدم التزام في إعداد التقارير السنوية بالمعايير والمتطلبات، وتوجهت اللجنة بسؤال لهدف ، عن سبب عدم وجود أي معلومات مفصلة عن رواتب ومكافآت ومزايا منسوبي الصندوق.

ومن جانبه، أكد الصندوق أنه يلتزم في إعداد تقاريره السنوية بالمعايير والمتطلبات الواردة بالتعميم الصادر من ديوان رئاسة مجلس الوزراء ،والذي أوضح قواعد إعداد التقارير السنوية التي يتعين على الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى رفعها تنفيذا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء.

وأوضح أنه فيما يخص القوى البشرية، فقد حدد النموذج الحقول المطلوب توفيرها، مثل العدد ،والجنسية ،وبيانات الوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية، مع بيان ما طرأ من تغيير عند إعداد التقرير.

ولفت إلى أن الصندوق يخضع لمراجعة وتدقيق جميع الجهات الرقابية الرسمية المتمثلة في ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق ونزاهة، ويتاح لجميع تلك الجهات الاطلاع على جميع عقود منسوبي الصندوق لمراجعتها وإبداء الملاحظات إن وجدت حولها.