استمرار الغموض حول العثور على أسرة متوفاة داخل سيارة بالداير

تركى السالم (صدى):

مازال الغموض مستمر، حول واقعة العثور على أسرة متوفاه داخل مركبتهم في أحد جبال محافظة الداير، تتكون من زوجة وزوجته وطفلتهما.

ومن جانبه أوضح والد الأب المتوفي، أن ابنه اتجه صباح الأربعاء ،مصطحبًا عائلته إلى محافظة الداير بني مالك، وكان سيلتقي في طريقه عدة أشخاص في أحد الجبال هناك، ثم انقطع الاتصال كليًا عنه وبحثنا عنه ولم نجده،مشيرًا إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية في شرطة محافظة العيدابي.

وأضاف: ” لم نعلم عما أصاب ابني وأسرته حتى أبلغتنا الجهات الأمنية بالحادثة وفجعنا بهذا المصير، حيث إنني لم أسمع مسبقًا مع ابني ما يهدد حياته، وليس لدينا معلومات حول سبب الوفاة ونثق بالجهات الأمنية ودورها، وننتظر نتائج الطب الشرعي ” .

يذكر أنه تم العثورعلى الأب ” مربوطًا بيده حبل ” عند وصوله المستشفى، ووجدت آثار دماء على المركبة التي وجدت داخلها الجثث، والعائدة للأسرة نفسها.

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