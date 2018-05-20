بالصور..أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، حفل تخريج الدفعة / 76 / من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية والدورة / 45 / من دورة تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

وكان في استقبال سمو أمير الرياض لدى وصوله مقر الكلية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.

ولدى وصول سموه عزف السلام الملكي، عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبوعساف كلمة رفع خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لرعايته الحفل ومشاركة أبنائه الطلبة فرحة تخرجهم وانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية.

وقال : إن الطلبة الأبطال بعون الله وتوفيقه قد تلقوا التدريب العسكري ( فكرياً و قيادياً و لياقياً ) على أحدث المعايير القياسية ليكملوا سلسلة الانتصارات التي تشهدها عاصفة الحزم وإعادة الأمل في حدودنا الجنوبية ويدافعون عن كل شبر من هذا الوطن بكل بسالة.

بعد ذلك استأذن قائد الكلية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بأن يقدم شكره ومباركته للأبناء الخريجين من الدول الشقيقة والصديقة الذين أمضوا ثلاثة أعوام في الكلية الحربية والذين كانوا خير مثال يحتذى به قولاً وعملًا، وخير سفراءٍ لهذا الصرح في بلادهم.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الخريج عبدالرحمن بن محمد الشهراني، قال فيها: “سيدي صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، أتشرف أن أقف أمامكم نيابة عن زملائي الخريجين، معبرًا عن عظيم التقدير والامتنان لتشريفكم حفل تخرجنا، فلقد أمضينا ثلاث سنوات في هذا العرين، ننهل من معينه مختلف العلوم العسكرية والمدنية، ونحن في أتم الجاهزية والاستعداد لحماية أمن بلادنا ومقدساتنا، والذود عن حدود وطننا الغالي بكل ما نملكه من وسائل، تحت راية التوحيد وفي ظل قيادتنا الرشيدة”.

بعد ذلك استأذن قائد طابور العرض العسكري، سمو أمير منطقة الرياض ببدء العرض العسكري للكلية، وجرى بعد ذلك تسليم راية الكلية، ثم أدى الخريجون القسم.

إثر ذلك أعلنت النتائج، وكرم سموه المتفوقين من الدفعة، وتقلدوا رتب تخرجهم من الكلية، كما تسلم سموه هدية بهذه المناسبة، ثم عزف السلام الملكي.

حضر الحفل عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الطلاب الخريجين.