السجن 8 سنوات و 500 جلدة للمواطن المعتدي على قاضي المدينة

في مواصلة لمصير المواطن الذي اعتدى على قاضي تنفيذ في مكتبه بالمدينة المنورة، قبل عدة أسابيع، لاعتراضه على الحكم الصادر ضده، أصدرت الجهات القضائية في المدينة حكما بالسجن 8 سنوات و500 جلدة ضد المواطن.

وتقسم الجلدات على 10 دفعات، ويتم تنفيذها أمام المحاكم في المدينة المنورة، بحسب مصادر.

كان مختص قد توقع أن العقوبة ستكون مشددة وينص فيها على مدة السجن والجلد، و أن يتم منع المتهم من دخول المحاكم مستقبلاً.