بعد إيقاف مذيعة ” أنت مزيون ” ..إعلامي: ” : ” شنقول على الألفاظ اللي بالمسلسلات “

نورة الشهري (صدى):

على خلفية إيقاف مذيعة كويتية عن العمل، بسبب قولها عبارة ” أنت مزيون ” لزميلها على الهواء مباشرة، سخر الإعلامي طارق الحربي، من قرار الإيقاف ، متسائلًا: ” شنقول حنا على الألفاظ اللي تطلع عندنا بالمسلسلات؟ “.

وعرض المذيع عبر برنامجه ” رادار طارئ ” مشاهد من بعض المسلسلات المعروضة على التلفزيون، التي بها ألفاظ وكلمات سيئة وسباب، بأكثر من مشهد بعدة مسلسلات مختلفة.

كانت المذيعة الموقوفة قد أوضحت أن ما جرى ” أمر عادي ” مؤكدة أن ما حصل ليس دعابة أو شيئًا آخر، ومعروف في عادات التعامل في الخليج، إذا رأيت شخصًا يعدل في هندامه كثيرًا، تقول له ” إنك حلو أو زين “، وهو ما حدث إذ رأيته يعدل في غترته فقلت له: ” لا تعدل أنت مزيون ” .

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